Зеленський підписав закон про відкритість засідань парламентських комітетів та місцевих рад

Закон передбачає пряму трансляцію засідань та доступ до протоколів.

Фото: getty images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4212-IX (законопроетк №11321) , який забезпечує відкритість роботи парламентських комітетів та місцевих рад.

Документ передбачає гласність засідань комітетів Верховної Ради, передбачає пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань. Громадяни отримають доступ до протоколів і стенограм, що дозволить слідкувати за роботою законодавців у режимі реального часу.

Закон також розширює прозорість діяльності місцевих рад, забезпечуючи громадянам доступ до інформації про їхню роботу та прийняті рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.