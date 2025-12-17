Зеленський підписав закон про відкритість засідань парламентських комітетів та місцевих рад
21:06, 17 грудня 2025
Закон передбачає пряму трансляцію засідань та доступ до протоколів.
Фото: getty images
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4212-IX (законопроетк №11321) , який забезпечує відкритість роботи парламентських комітетів та місцевих рад.
Документ передбачає гласність засідань комітетів Верховної Ради, передбачає пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань. Громадяни отримають доступ до протоколів і стенограм, що дозволить слідкувати за роботою законодавців у режимі реального часу.
Закон також розширює прозорість діяльності місцевих рад, забезпечуючи громадянам доступ до інформації про їхню роботу та прийняті рішення.
