Можно ли авторизоваться и подписать документы в е-кабинете с помощью Дія.Підпис: разъяснение

Стало известно, могут ли налогоплательщики авторизоваться и подписать электронные документы с помощью Дія.Підпис в Электронном кабинете и каким образом.

Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, могут ли налогоплательщики авторизоваться и подписать электронные документы с помощью Дія.Підпис в Электронном кабинете и каким образом.

Порядок функционирования информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» определяется приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 №637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета».

Доступ к частной части Электронного кабинета (личный кабинет), являющейся индивидуальной персонифицированной веб-страницей пользователя, предоставляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг через Интегрированную систему электронной иденты. gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Для осуществления входа в частную часть Электронного кабинета с помощью Дія.Підпис необходимо:

в окне «Вход в личный кабинет» выбрать вкладку «Дія.Підпис»;

нажать «Получить код» и отсканировать сгенерированный QR-код;

в мобильном приложении «Дія» осуществить подтверждение личности и подписать «Запрос на подпись документа через Дія.Підпис».

Также, осуществить вход в частную часть Электронного кабинета с помощью Дія. Подпись можно воспользовавшись вкладкой «Облачное хранилище» в окне «Вход в личный кабинет». Из выпадающего списка в поле «Провайдер» выберите «Дія.Підпис», нажать «Получить ссылку» и отсканировать сгенерированный QR-код. После чего, в мобильном приложении «Дія» осуществить подтверждение личности и подписать «Запрос на подпись документа через Дія.Підпис».

Для подписания электронного документа с помощью Дія.

выбрать сохраненный электронный документ и нажать «Подписать»;

в открывшемся окне «Подпись документа» выбрать вкладку «Облачное хранилище»;

из выпадающего списка в поле «Провайдер» выбрать «Дія.Підпис»;

нажать «Получить ссылку» и отсканировать сгенерированный QR-код;

в мобильном приложении «Дія» осуществить подтверждение личности и подписать «Запрос на подпись документа через Дія.Підпис».

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