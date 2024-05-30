Избил пожилую женщину показывая удостоверение нацгвардейца: Андрей Бузинарский совершил очередное преступление

Сын соратника Медведчука избил пожилую женщину.

Источник фото: lenta.ua

Сын ровенского соратника Виктора Медведчука - Михаила Бузинарского, Андрей Бузинарский испытывая безнаказанность за совершение ряда предыдущих преступлений, среди которых пьяное ДТП и угрозы убийством, совершил очередное преступление, сообщает Lenta.UA.

Вчера Андрей Бузинарский в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на работника ОСМД Ольжин Град в городе Вышгород Киевской области, на женщину 60 лет, которая работает диспетчером. Он нанес женщине многочисленные ушибы по голове, после полученных травм женщину безотлагательно госпитализировали в больницу.

Источник фото: lenta.ua

Женщину спас житель 1 подъезда, зашедший в подъезд в момент нанесения ударов, и пригрозил вызвать полицию. На что Бузинарский стал показывать удостоверение работника Национальной гвардии и угрожать.

Бузинарский Андрей за несколько минут до совершения преступления поднимался в лифте 4 подъезда указанного ЖК и застрял в лифте, потерпевшая вышла с ним на диспетчерскую связь и сообщила, что лифт сломался, и его следует перезагрузить. После перезагрузки лифт не возобновил работу, поэтому женщина вызвала аварийную службу, не дождавшись работников аварийки хулиган «наказал» ударами лифт, выломал дверь и пошел вымещать зло на невинной женщине.

Во время задержания Бузинарский вел себя агрессивно и совершил нападение на одного из сотрудников полиции.

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