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Побив літню жінку показуючи посвідчення нацгвардійця: Андрій Бузинарський вчинив черговий злочин

20:55, 30 травня 2024
Син соратника Медведчука побив літню жінку.
Побив літню жінку показуючи посвідчення нацгвардійця: Андрій Бузинарський вчинив черговий злочин
Джерело фото: lenta.ua
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Син рівненського соратника Віктора Медведчука - Михайла Бузинарського, Андрій Бузинарський відчуваючи безкарність за вчинення ряду попередніх злочинів серед яких п’яне ДТП та погрози вбивством, вчинив черговий злочин, передає Lenta.UA.

Вчора Андрій Бузинарський в стані алкогольного сп’яніння вчинив напад на працівника Осбб «Ольжин Град» у місті Вишгород Київської області, на жінку 60 років, яка працює диспетчером. Він наніс жінці численні удари по голові, після отриманих травм жінку невідкладно госпіталізували в лікарню.

Джерело фото: lenta.ua

Жінку врятував житель 1 підʼїзду, який зайшов в підʼїзд в момент нанесення ударів, і пригрозив викликати поліцію. На що Бузинарський почав показувати посвідчення працівника Національної гвардії і погрожувати. 

Бузинарський Андрій за декілька хвилин до вчинення злочину піднімався в ліфті 4 підʼїзду вказаного ЖК і застряг в ліфті, потерпіла вийшла з ним на диспетчерський звʼязок і повідомила, що ліфт зламався, і його слід перезавантажити. Після перезавантаження ліфт не відновив роботу, тому жінка викликала аварійну службу, не дочекавшись працівників “аварійки” хуліган “покарав” ударами ліфт, виламав двері та пішов виміщувати зло на безневинній жінці.

Під час затриманням Бузинарський поводився агресивно, та здійснив напад на одного із працівників поліції. 

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