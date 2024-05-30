Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

В Ужгороді чоловік погрожував «вибухівкою» у приміщенні банку: подробиці та відео

20:40, 30 травня 2024
Чоловік зайшов у приміщення банку і заявив, що має «вибухівку».
В Ужгороді чоловік погрожував «вибухівкою» у приміщенні банку: подробиці та відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 30 травня, в Ужгороді невідомий увійшов до приміщення відділення «Укргазбанку» і заявив, що у нього в сумці вибухівка. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Працівники банку викликали на допомогу співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

На опублікованому відео видно, що правоохоронці обгородили місце події та проводять перевірку.

За словами журналіста, чоловік, який погрожував вибухом, має психічне захворювання.

У поліції Закарпатської області згодом повідомили, що правоохоронці виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію.

Поліцейські-вибухотехніки провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

З фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Верховна Рада розгляне зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду