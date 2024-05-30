Польща планує замінувати кордон із Білоруссю

На кордоні з Білоруссю Польща також запроваджує буферну зону.

Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю через агресію з боку мігрантів. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Голос Америки».

За його словами, цей захід спрямований проти дестабілізуючих дій, які йдуть з Білорусі.

Приводом для посилення заходів стали нещодавні напади мігрантів на прикордонників.

Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, додатковими заходами безпеки буде мінування кордону з рф та Білоруссю. Це входить у рамки 4-річної програми «Східний щит».

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