Польша планирует заминировать границу с Беларусью

На границе с Беларусью Польша также вводят буферную зону.

Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью в связи с агрессией со стороны мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает «Голос Америки».

По его словам, эта мера направлена против дестабилизирующих действий, которых исходят из Беларуси.

Поводом для ужесточения мер, стало недавнее нападение мигрантов на пограничников.

Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, дополнительными мерами безопасности будет минирование границы с рф и Беларусью. Это входит в рамки 4-летней программы «Восточный щит».

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