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Исчисление акцизного налога при реализации горючего или спирта этилового: что нужно знать

08:30, 13 июня 2024
В налоговой разъяснили вопросы исчисления акцизного налога при реализации горючего или спирта этилового.
Исчисление акцизного налога при реализации горючего или спирта этилового: что нужно знать
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напоминает, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины объектами налогообложения являются операции по реализации из акцизного состава/акцизного состава передвижного любых объемов горючего или спирта этилового сверх объемов:

- полученные из других акцизных складов/акцизных складов передвижных, подтвержденные зарегистрированными акцизными накладными в ЕРАН;

- ввозимые (импортированные) на таможенную территорию Украины, удостоверенные надлежаще оформленной таможенной декларацией;

- производимые в Украине, реализация которых является объектом налогообложения в соответствии с п.п. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 НКУ, либо не подлежит налогообложению, либо освобождается от налогообложения, либо облагается налогом на условиях, установленных ст. 229 НКУ, что подтверждены зарегистрированными акцизными накладными. В случае исчисления налога с применением специфических ставок по подакцизным товарам/продукции базой налогообложения является их величина, определенная в единицах измерения веса, объема, количества товар/продукции, объема цилиндров двигателя автомобиля или в других натуральных показателях – п. 214.4 ст. 214 НКУ.

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