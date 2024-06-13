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Обчислення акцизного податку при реалізації пального або спирту етилового: що треба знати

08:30, 13 червня 2024
У податковій роз’яснили питання обчислення акцизного податку при реалізації пального або спирту етилового.
Обчислення акцизного податку при реалізації пального або спирту етилового: що треба знати
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

- отримані з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;

- ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

- вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до п.п. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 ПКУ, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів/продукції базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товар/продукції, об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках – п. 214.4 ст. 214 ПКУ.

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