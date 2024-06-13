НАТО не считает применение оружия Альянса на территории рф эскалацией, – Столтенберг

В частности, речь идет и об истребителях F-16.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает применение оружия Альянса на территории рф эскалацией. В частности, речь идет и об истребителях F-16. Соответствующее заявление он сделал перед встречей министров обороны государств Альянса в Брюсселе.

"Самооборона включает поражение военных целей на территории рф, это не эскалация", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе достигнуто широкое согласие о необходимости предоставления военной поддержки Украине.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

Также сообщалось, что США не позволяют Украине бить американским оружием по москве или по кремлю.

Еще в США уточнили, каким оружием нельзя бить по рф.

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