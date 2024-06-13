Морпехи ВСУ спасли мужчину, которого отнесло в открытое море

В акватории Черного моря морпехи разыскали и доставили на берег мужчину.

Источник фото: UA Navy

В Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины рассказы, что благодаря своевременной реакции морпехов удалось спасти жизнь человека. Во время выполнения задач в акватории Черного моря экипаж одного из катеров получил указание о поиске гражданского, которого волны отнесли в открытое море. Военные моряки оперативно обнаружили горе-пловца и выполнили мероприятия по спасению человека, который оказался за бортом.

Гражданского успешно спасли и доставили на сушу.

В ВМС ВСУ отметили соблюдение правил безопасности на воде, поскольку многие несчастные случаи происходят из-за неуважения к этим правилам, в частности из-за купания в опасных местах или в нетрезвом состоянии.

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