Морпіхи ЗСУ врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море

У акваторії Чорного моря морпіхи розшукали та доставили на берег чоловіка.

Джерело фото: UA Navy

У Військово-морських силах Збройних Сил України розповіди, що завдяки вчасній реакції морпіхів вдалося врятувати життя людини. Під час виконання завдань у акваторії Чорного моря екіпаж одного з катерів отримав вказівку про пошук цивільного, якого хвилі віднесли у відкрите море. Військові моряки оперативно виявили горе-плавця та виконали заходи з порятунку людини, яка опинилась за бортом.

Цивільного успішно врятували та доставили на суходіл.

У ВМС ЗСУ наголосили на дотриманні правил безпеки на воді, оскільки багато нещасних випадків стаються через неповагу до цих правил, зокрема через купання в небезпечних місцях або в нетверезому стані.

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