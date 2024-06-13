НАТО не вважає застосування зброї Альянсу на території рф ескалацією, – Столтенберг

Зокрема, йдеться і про винищувачі F-16.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вважає застосування зброї Альянсу на території росії ескалацією. Зокрема, йдеться і про винищувачі F-16. Відповідну заяву він зробив перед зустріччю міністрів оборони держав Альянсу у Брюсселі.

"Самооборона включає ураження військових цілей на території росії, це не є ескалацією", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що в Альянсі досягнуто широкої згоди щодо необхідності надання військової підтримки Україні.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями.

Також відомо, що США не дозволяють Україні бити американською зброєю по москві чи по кремлю.

Ще в США уточнили, якою зброєю не можна бити по рф.

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