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Правила строительства на предприятии: что нужно знать

07:36, 20 июня 2024
Гоструда объясняет, что в случае выполнения работ мобильными строительными подразделениями в полевых условиях для временного проживания рабочих необходимо устраивать вахтенные городки, которые следует предусматривать при разработке проектов организации строительства.
Правила строительства на предприятии: что нужно знать
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда отмечает, что без проектно-технологической документации проводить строительно-монтажные работы запрещается.

В случае выполнения работ мобильными строительными подразделениями в полевых условиях для временного проживания рабочих необходимо устраивать вахтенные городки, которые следует предусматривать при разработке проектов организации строительства.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте свыше 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными изгородями, конструкции которых определяются в проектах выполнения работ.

Если невозможно установить ограждение, в случаях, определенных в ПВР для определенных видов работ (например, верхолазни, монтаж конструкций, оборудования, опалубки, кладки стен и т.п.), их необходимо выполнять с применением предохранительных поясов, страховочных канатов.

Для изменения на период строительства имеющейся схемы дорожного движения на подъездных путях к строительной площадке или для принятия специальных мер по обеспечению безопасности движения в составе проекта организации строительства разрабатывается схема дорожного движения, которая согласовывается с органами Министерства внутренних дел Украины, местными органами власти и организацией , что обслуживает эти пути. На стадии разработки проекта необходимо учесть существующие или дополнительные согласования, необходимые для соблюдения при строительстве требований техногенной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и безопасных условий труда.

Проект организации строительства должен быть согласован с органами Государственной службы по вопросам труда.

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