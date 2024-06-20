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Когда налоговый долг юрлица – плательщика единого налога приведет к переходу на общую систему: разъяснение

00:10, 20 июня 2024
В налоговом кодексе определено, что плательщики ЕН обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае наличия налогового долга.
Когда налоговый долг юрлица – плательщика единого налога приведет к переходу на общую систему: разъяснение
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ГНС в Киевской области объяснила, когда налоговый долг юридического лица – плательщика единого налога приведет к переходу на общую систему.

В налоговой обращают внимание, что п.п.8 п.п.298.2.3 п. 298.2 ст. 298 НКУ определено, что плательщики ЕН обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае наличия налогового долга в размере, превышающем сумму, определенную абзацем третьим п. 59.1 ст. 59 НКУ, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.

Если у юридического лица – плательщика ЕН третьей группы возник в середине квартала налоговый долг на сумму свыше 3060 грн., то отсчет двух последовательных кварталов (6 месяцев) с целью его перехода на уплату других налогов и сборов начинается с 1 числа месяца следующего за кварталом, в котором возник такой долг. В течение шести последующих месяцев у такого плательщика проверяется наличие долга на каждое 1 число месяца.

«То есть если налоговый долг в сумме свыше 3060 грн., учитываемый у юридического лица – плательщика ЕН третьей группы, на каждое первое число в течение 6-ти последовательных месяцев, следующих за кварталом, в котором он возник, то такой плательщик обязан перейти на уплату других налогов и сборов в последний день второго из двух последовательных кварталов (последний день шестого месяца)», - заявили в налоговой.

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