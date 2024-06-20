Коли податковий борг юрособи - платника єдиного податку призведе до переходу на загальну систему: роз’яснення

У податковому кодексі визначено, що платники ЄП зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі наявності податкового боргу.

ДПС у Київській області пояснила, коли податковий борг юридичної особи - платника єдиного податку призведе до переходу на загальну систему.

У податковій звертають увагу, що п.п.8 п.п.298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ визначено, що платники ЄП зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім п. 59.1 ст. 59 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Якщо у юридичної особи – платника ЄП третьої групи виник в середині кварталу податковий борг у сумі понад 3060 грн., то відлік двох послідовних кварталів (6 місяців) з метою її переходу на сплату інших податків і зборів починається з 1 числа місяця наступного за кварталом, в якому виник такий борг. Протягом шести наступних місяців у такого платника перевіряється наявність боргу на кожне 1 число місяця.

«Тобто, якщо податковий борг в сумі понад 3060 грн., який обліковується у юридичної особи – платника ЄП третьої групи, на кожне перше число протягом 6-ти послідовних місяців, наступних за кварталом, в якому він виник, то такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів в останній день другого із двох послідовних кварталів (останній день шостого місяця)», - заявили у податковій.

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