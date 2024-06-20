Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці зазначає, що без проектно-технологічної документації проводити будівельно-монтажні роботи забороняється.

В разі виконання робіт мобільними будівельними підрозділами в польових умовах для тимчасового проживання робітників необхідно влаштовувати вахтові містечка, які слід передбачати під час розробки проектів організації будівництва.

Робочі місця й проходи до них, розташовані на висоті понад 1,3 м і на відстані менш ніж 2 м від межі перепаду по висоті, мають бути огороджені захисними огорожами, конструкції яких визначаються у проєктах виконання робіт.

Якщо неможливо встановити огорожу, у випадках, визначених у ПВР для певних видів робіт (наприклад верхолазні, монтаж конструкцій, обладнання, опалубки, мурування стін тощо) їх необхідно виконувати із застосуванням запобіжних поясів, страхувальних канатів.

Для зміни на період будівництва наявної схеми дорожнього руху на під’їзних шляхах до будівельного майданчика або для вжиття спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху у складі проєкту організації будівництва розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується з органами Міністерства внутрішніх справ України, місцевими органами влади та організацією, що обслуговує ці шляхи. На стадії розроблення проєкту необхідно взяти до уваги наявні або додаткові погодження, необхідні для дотримання під час будівництва вимог техногенної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та безпечних умов праці.

Проект організації будівництва має бути погоджений з органами Державної служби з питань праці.

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