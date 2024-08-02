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В Ровенской области полицейская превысила скорость и устроила смертельное ДТП

07:00, 2 августа 2024
В результате аварии женщина-пешеход умерла от полученных травм.
В Ровенской области полицейская превысила скорость и устроила смертельное ДТП
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В Ровенской области эксполицейской сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей. Об этом сообщает областная прокуратура.

ДТП произошло в октябре прошлого года. Тогда полицейская одного из отделений полиции, будучи вне службы, ехала на собственном автомобиле «Nissan X-Trail». Двигаясь с превышением скорости, она наехала на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Здолбунове.

Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице на следующее утро.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемой меры пресечения, из правоохранительных органов она уже уволена.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такого.

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