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На Рівненщині поліцейська перевищила швидкість та влаштувала смертельну ДТП

07:00, 2 серпня 2024
В результаті аварії жінка-пішохід померла від отриманних травм.
На Рівненщині поліцейська перевищила швидкість та влаштувала смертельну ДТП
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На Рівненщині експоліцейській повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Про це повідомляє обласна прокуратура.

ДТП сталася у жовтні минулого року. Тоді поліцейська одного з відділень поліції, будучи поза службою, їхала власною автівкою  «Nissan X-Trail». Рухаючись із перевищенням швидкості, вона наїхала на 58-річну жінку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході у Здолбунові.

Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні наступного ранку.

Зараз вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу, із правоохоронних органів її вже звільнено. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк або без такого.

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