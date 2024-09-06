В машинах ТЦК есть РЭБ для блокировки мобильного сигнала, – нардеп Евтушок

Нардеп Сергей Евтушок заявил, что в машинах ТЦК нередко установлены системы, блокирующие мобильный сигнал.

Фото: novyny.live

В машинах ТЦК могут устанавливаться средства радиоэлектронной борьбы для блокировки мобильного сигнала. Об этом заявил нардеп Сергей Евтушок в эфире «Новини LIVE».

По его словам, есть немало обращений по поводу незаконных задержаний мужчин.

«Останавливают, включают средства РЭБ, чтобы человек не мог никуда позвонить. Затягивают в «бусик», везут в ТЦК, через 2-3 часа человек уже проходит ВЛК и утром находится уже на полигоне», - заявил он.

Нардеп акцентирует внимание, что в машинах ТЦК нередко установлены системы, блокирующие мобильный сигнал.

«Это для того, чтобы человек не мог никуда позвонить, не сообщить ни родственникам, ни, возможно, адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия», - добавил нардеп.

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