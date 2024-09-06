Украина контролирует 1300 квадратных километров Курской области, — Зеленский

Владимир Зеленский подвел промежуточные итоги операции ВСУ в Курской области и назвал количество потерь врага.

Президент Владимир Зеленский на заседании "Рамштайна" в Германии подвел промежуточные итоги наступления ВСУ на Курскую область.

Он отметил, что сегодня Украина контролирует территорию более 1300 квадратных километров в Курской области – это более 100 населенных пунктов.

Президент рассказал, что значительную часть этой территории российские войска покинули: "Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть территории была взята под контроль нашими силами в боях".

По словам Зеленского, на Курском направлении рф потеряла примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Также Глава государства отметил, что путин планировал начать наступление на Сумы из Курской области.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 6 сентября приехал в Германию, где примет участие в заседании в формате "Рамштайн". Он встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также провести переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

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