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Україна контролює 1300 квадратних кілометрів Курської області, — Зеленський

12:22, 6 вересня 2024
Володимир Зеленський підбив проміжні підсумки операції ЗСУ в Курській області та назвав кількість втрат ворога.
Україна контролює 1300 квадратних кілометрів Курської області, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайн" у Німеччині підбив проміжні підсумки наступу ЗСУ на Курську область.

Він зазначив, що сьогодні Україна контролює територію понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області — це понад 100 населених пунктів.

Президент розповів, що значну частину цієї території російські війська покинули: "Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина території була взята під контроль нашими силами у боях".

За словами Зеленського, на Курському напрямку рф втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Також Глава держави зазначив, що путін планував розпочати наступ на Суми з Курської області.

 

Нагадаємо, що 6 вересня Зеленський прибув у Німеччину на засідання "Рамштайну"Він зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також провести переговори з канцлером Олафом Шольцом.

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