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У машинах ТЦК є РЕБ для блокування мобільного сигналу, – нардеп Євтушок

12:09, 6 вересня 2024
Нардеп Сергій Євтушок заявив, що у машинах ТЦК нерідко встановлені системи, які блокують мобільний сигнал.
У машинах ТЦК є РЕБ для блокування мобільного сигналу, – нардеп Євтушок
Фото: novyny.live
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В машинах ТЦК можуть встановлювати засоби радіоелектронної боротьби для блокування мобільного сигналу. Про це заявив нардеп Сергій Євтушок в ефірі «НовиниLIVE».

За його словами, є чимало звернень щодо незаконних затримань чоловіків.

«Зупиняють, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не могла нікуди подзвонити. Затягують в «бусік», везуть до ТЦК, через 2-3 години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні», - заявив він.

Нардеп акцентує, що у машинах ТЦК нерідко встановлені системи, які блокують мобільний сигнал.

«Це для того, щоб людина не могла нікуди подзвонити, не повідомити ні з родичами, ні, можливо, адвокатами, що з нею вчиняють неправомірні дії», - додав нардеп.

Раніше ми писали, що Дмитро Лубінець скерував до ОГП запит щодо побиття ТЦК чоловіка до смерті.

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