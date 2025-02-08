Елена Марченко, Михаил Терентьев, Петр Оленич получили меры пресечения по делу о незаконном распределении земли в Киеве

ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты.

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Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения для семи человек, задержанных по делу о незаконном распределении земли в Киеве. Срок действия мер пресечения - до 6 апреля, и не дольше чем продлится досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

- Депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елена Марченко - содержание под стражей с альтернативой залога 50 млн грн.

- Депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии КГС Михаил Терентьев - арест с возможностью внесения залога 19,98 млн грн.

- Заместитель председателя КГГА Петр Оленич - содержание под стражей с залогом 15 млн грн.

- Другие подозреваемые - меры пресечения с залогами 8 млн грн, 7 млн грн и 4,5 млн грн.

- Еще один подозреваемый получил личное обязательство.

Суд также возложил на подозреваемых ряд обязанностей, в частности:

- прибывать по каждому вызову к следователю, прокурору, следственному судье и суду;

- не покидать пределы Киева и Киевской области, без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда;

- сообщать следователю, прокурору, следственному судье и суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все имеющиеся паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины, кроме паспорта гражданина Украины;

- воздерживаться от общения (как лично, так и через третьих лиц) с определенными в постановлении лицами.

Решение можно обжаловать в Апелляционной палате в течение пяти дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича по делу о коррупции.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы преступную организацию. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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