В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехал на запрещающий сигнал светофора — видео

В Святошинском районе Киева наказали водителя Volkswagen, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители сразу остановили водителя, провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:
- зеленый разрешающий движение;
- желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;
- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.
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