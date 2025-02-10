После остановки авто патрульными водитель открыл бутылку с алкоголем и демонстративно начал им смаковать – как его наказали

21-летний водитель отказался проходить осмотр на состояние опьянения, несмотря на неоднократные предложения правоохранителей.

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В Ровенской области 21-летний водитель после остановки автомобиля патрульными полициями водитель открыл бутылку с алкоголем и демонстративно начал им смаковать. Он отказался назвать полицейским свои анкетные данные и предоставить документы для осмотра, а также отклонил предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

За такі дії місцевий суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вживання водієм транспортного засобу алкоголю після того як він був зупинений на вимогу поліцейського), стягнув з нього штраф у розмірі 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Захисник особи, яку суд притягнув до адміністративної відповідальності, оскаржив судове рішення до Рівненського апеляційного суду. Просив скасувати постанову, а провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях його підзахисного складу інкримінованого правопорушення.

Переконував суд, що працівники поліції неправильно кваліфікували дії його довірителя, оскільки він не вчиняв будь-якої дорожньо-транспортної пригоди, а тому відсутні підстави для кваліфікації його дій за цією правовою нормою. Також додав, що матеріали справи не містять доказів керування підзахисним автомобілем, відтак його необґрунтовано притягнуто до відповідальності за ч. 4 ст. 130 КУпАП.

Суд апеляційної інстанції відмовив захисникові у задоволенні апеляційної скарги, оскільки матеріали справи містять неспростовні докази винуватості водія автомобіля марки «Fiat Diablo».

Зокрема, відео з нагрудних камер поліцейських розкривають деталі інциденту, що трапився торік на початку листопада в Костополі.

Після зупинки іномарки екіпажем патрульної поліції близько півночі, водій відмовився назвати анкетні дані, не пред’явив на вимогу поліцейських будь-яких документів, а після приїзду ще одного екіпажа демонстративно відкрив задні двері свого автомобіля, дістав пляшку з алкоголем та почав його вживати.

21-річному водієві правоохоронці кілька разів пропонували пройти огляд на стан визначення стану алкогольного сп’яніння як на місці зупинки, так і в спеціалізованому медичному закладі, однак він пропозиції проігнорував, що було розцінено як відмову від освідування на стан сп’яніння. Такі дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 130 КУпАП.

Залишаючи оскаржуване рішення суду попередньої інстанції без змін, апеляційний суд вважає, що застосований до порушника вид адміністративного стягнення є справедливим та достатнім для його виправлення, крім того, запобігатиме вчиненню ним аналогічних правопорушень.

Постанова Рівненського апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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