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СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС — фото

16:06, 14 февраля 2025
СБУ классифицировала вражеский удар по ЧАЭС как военное преступление.
СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС — фото
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Служба безопасности Украины сообщила, что следователи открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отметили, что в настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимые значения. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован.

Внутри и близ укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

«По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием «Герань-2» типа «Шахед».

Для максимального огневого поражения ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.

По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту», - сообщили в СБУ.

В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления РФ и привлечению виновных к ответственности.

Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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СБУ Чернобыль

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