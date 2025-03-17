В Виннице ликвидировали крупную нарколабораторию с миллионными прибылями, фото и видео

Злоумышленник изготавливал амфетамин, альфа-PVP и мефедрон в особо крупных размерах.

Фото: vn.npu.gov.ua

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В Виннице полиция и СБУ ликвидировали деятельность крупной нарколаборатории. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

Фигурант арендовал двухэтажный дом в частном секторе Винницы, в котором оборудовал подпольный склад-лабораторию, где в особо крупных размерах изготавливались, фасовались и хранились амфетамин, альфа-PVP и мефедрон.

Известно, что знания работы с химическими реагентами он получил в университете на факультете химии. Кроме того, мужчина администрировал Telegram-канал, через который происходила бесконтактная продажа наркотиков.

«Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам «черного» рынка составляет 20 миллионов гривен. Суммарный доход от продажи сильнодействующих психотропов составлял около 500 тысяч гривен в месяц. Наркоторговцу грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщили в полиции.

Он распространял наркотики на территории Винницкой области и за ее пределами путем закладок, а также с помощью почтовых отправлений, используя логистические компании по всей Украине.

Расчет за наркотики осуществлялся через криптовалюту и на банковские карты, оформленные на разных физических лиц.

В полиции добавили, что функционирование нарколаборатории прекращено, значительная партия различных психотропных веществ изъята, а сам фигурант задержан.

В результате ряда санкционированных обысков изъято 28,5 кг мефедрона и альфа-PVP, более 100 кг прекурсоров и свыше 275 кг химических реагентов в сухом и жидком состоянии, среди которых 10 кг оксида ртути, лабораторное оборудование (противогазы, респираторы, смесители, выпариватели, вакууматоры, индикаторы, весы, мерные колбы, стеклянные шариковые холодильники и др.), упаковочные и фасовочные материалы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, черновые записи, автомобиль и другие вещественные доказательства.

После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос о вручении злоумышленнику подозрения в организации нарколаборатории и причастности к незаконному обороту прекурсоров. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Также сотрудники полиции устанавливают других лиц, которые, вероятно, причастны к преступлению.

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