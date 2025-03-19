На Киевщине среди жилых домов обнаружили обломки вражеского БПЛА, фото

Специалисты подтвердили, что это остатки вражеского дрона-камикадзе.

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В Киевской области после очередной ночной атаки врага жители одного из населенных пунктов Бучанского района обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины подтвердили, что это остатки вражеского дрона-камикадзе «Герань-2».

Спасатели подчеркивают, что обломки БПЛА, ракет или других неизвестных предметов могут представлять смертельную угрозу.

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