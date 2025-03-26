НБУ запустил новую оборотную монету номиналом 10 грн – как выглядит, фото

В стенах НБУ презентовали новую оборотную памятную монету. Она посвящена Национальной гвардии Украины.
Монета имеет номинал 10 гривен, а ее тираж – 10 млн штук.
Аверс стандартный для таких монет образца 2018 года, в то время как реверс – тематический.
По кругу расположены надписи, отражающие фундаментальные ценности – честь, мужество, закон (сверху) и Национальная гвардия Украины (внизу).
Основным элементом композиции является изображение беретного знака Национальной гвардии, основой которого является прямой равносторонний крест с расходящимися концами. В центре креста, в восьмиугольнике, изображен малый Государственный Герб Украины.
На заднем плане – символический щит, олицетворяющий защиту и безопасность.
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