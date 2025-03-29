Пограничники Одесской области спасли мужчину, который чуть не утонул в море

Мужчину спасли пограничники после падения в холодную воду.

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Моряки пограничной службы в Одесской области спасли мужчину, который попал в опасность на воде. Инцидент произошел во время выполнения задач по охране государственной границы.

Экипаж катера Морской охраны обнаружил пустую надувную лодку. Подойдя к плавсредству, пограничники заметили мужчину, который держался за борт и пытался выбраться из воды. Из-за холодной воды силы пострадавшего почти покинули, но пограничники оперативно вытащили его на борт и оказали помощь. Затем согрели мужчину теплым чаем.

Оказалось, что он упал в воду по неосторожности. Лодку забрали на буксир и доставили на берег. Состояние спасенного удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

Морская охрана подчеркивает важность соблюдения правил безопасности на воде для предотвращения таких ситуаций.

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