Украинцам объяснили, засчитывается ли работа за границей в страховой стаж

Работа за границей засчитывается в страховой стаж, но при определенном условии.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, засчитывается ли стаж, приобретенный за границей.

«Работа за границей засчитывается в страховой стаж в случае, если с этими странами заключен международный договор в сфере пенсионного обеспечения. В каждом из таких договоров прописан порядок зачета стажа. В большинстве международных договоров действует пропорциональный принцип, то есть за наработанный стаж пенсию выплачивает та сторона, на территории которой этот стаж был приобретен», — сообщили в ведомстве.

Также там напомнили, что в июне 2024 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения», которым внесены, в частности, изменения, согласно которым периоды трудовой деятельности за пределами Украины засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, если это предусмотрено данным Законом или международными договорами Украины.

В ПФ добавили, что периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР засчитываются в страховой стаж при условии, что другое государство не осуществляет пенсионные выплаты таким лицам за указанные периоды, а с 1 января 1992 года — если это предусмотрено международными договорами.

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