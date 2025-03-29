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Українцям пояснили, чи зараховується до страхового стажу робота за кордоном

19:20, 29 березня 2025
Робота за кордоном зараховується до страхового стажу, але при певній умові.
Українцям пояснили, чи зараховується до страхового стажу робота за кордоном
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи враховується стаж, набутий за кордоном.

 «Робота за кордоном зараховується до страхового стажу у разі,  якщо з цими країнами укладено міжнародний договір у сфері пенсійного забезпечення. В кожному з таких договорів прописується порядок зарахування стажу. В більшості міжнародних договорів діє пропорційний принцип, тобто за напрацьовану кількість стажу платить пенсію та сторона, де цей стаж був набутий», - повідомили у відомстві.

Також там нагадали, що в червні 2024 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення», яким внесено, зокрема,  зміни, відповідно до яких періоди трудової діяльності за межами України зараховують до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, якщо це передбачено цим Законом або міжнародними договорами України.

У ПФ додали, що періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Союзу РСР зараховуються до страхового стажу за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди, а від 1 січня 1992  - якщо це передбачено міжнародними договорами.

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