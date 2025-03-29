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Європі потрібен спеціальний посланник для врегулювання війни в Україні – Александр Стубб

16:20, 29 березня 2025
Президент Фінляндії закликав Європу створити власну команду переговорників для врегулювання війни в Україні.
Європі потрібен спеціальний посланник для врегулювання війни в Україні – Александр Стубб
Фото: RFI
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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європа повинна створити власну переговірну команду для мирного врегулювання війни Росії проти України. Таку заяву він зробив в інтерв'ю France 24 під час саміту «коаліції охочих» у Парижі.

Стубб підкреслив, що Європа має потребу в команді переговорників, аналогічній тим, що є у США, Україні та Росії. Він також запропонував призначити спеціального посланника по Україні для координації всіх дій, зазначивши, що наразі існує плутанина щодо того, хто представляє Європу в цих питаннях.

Президент Фінляндії також підтримав франко-британську ініціативу щодо створення «Коаліції охочих» на підтримку України. За його словами, це допоможе повернути Британію до Європи та налагодити конструктивну співпрацю з Францією.

Стубб висловив думку, що війська «Коаліції охочих» можуть бути розгорнуті в Україні лише після досягнення припинення вогню та мирної угоди, підкресливши, що це два різні етапи процесу. Він також зазначив, що наразі умови для припинення вогню не відповідають вимогам, оскільки Росія порушує угоди, зокрема, атакуючи енергетичну інфраструктуру України.

Президент Фінляндії наголосив на важливості повного припинення вогню та необхідності гарантій для безпеки України.

«Те, що ми бачимо, є класичною російською тактикою ведення переговорів. Україна хоче повного припинення вогню. Європа хоче повного припинення вогню. Америка хоче повного припинення вогню, а Росія просуває часткове припинення вогню, яке на першому етапі стосувалося енергетичної інфраструктури, яку, звісно, росіяни розбомбили одразу після того, як домовилися про припинення вогню. І другий етап – це припинення вогню в Чорному морі. Це все кроки в правильному напрямку. Але ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушувати перемир'я. Вони продовжуватимуть це робити. Нам потрібне повне припинення вогню», - заявив він.

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Європа Фінляндія

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