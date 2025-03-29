Ще у чотирьох районах Києва приберуть МАФи – у КМДА озвучили коли

Наразі роботи завершили в Печерському районі і здійснюють в Оболонському.

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у місті триває прибирання МАФів з облаштуванням на колишніх місцях їхнього скупчення зелених зон.

Зокрема, за словами мера Віталія Кличка, наразі роботи завершили в Печерському районі і здійснюють в Оболонському.

Водночас вказується, що до кінця року МАФи приберуть іще в 4 районах.

У КМДА пояснюють, що для оренди місць під тимчасові споруди Київ організовує електронні аукціони в системі «Прозорро.Продажі», аби забезпечити чіткі правила та рівні умови для всіх учасників, упорядкувати міське середовище та збільшити стабільне наповнення бюджету столиці.

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