Світовий банк затвердив допомогу Україні на суму $432 млн для розвитку транспорту

Кошти від Світового банку підуть на відновлення дорожньої мережі України.

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Рада директорів Світового банку затвердила новий проєкт підтримки України на суму $432 млн. Пакет допомоги під назвою «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)» спрямований на підвищення стійкості національної дорожньої мережі та покращення ефективності транспортного сектору. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Проєкт доповнює раніше затверджену ініціативу «Відновлення основної логістичної інфраструктури», у рамках якої було поставлено модульні дорожні мости та виготовлено вагонів-платформ для Укрзалізниці. За даними Світового банку, з початку війни значні пошкодження зазнали ключові маршрути імпорту та експорту України. Найбільше постраждала дорожня інфраструктура – 58% транспортного сектору.

Проєкт DRIVE включає три складові: підтримка національної мережі доріг, догляд за дорогами державного значення та технічна допомога в управлінні проєктами. Фінансування проєкту надається через позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), кредит Спеціальної програми для відновлення України та гранти від Цільового фонду підтримки відновлення України. Проєкт реалізовуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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