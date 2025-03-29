Митники зупинили вантажівку з контрабандним дубом на майже мільйон гривень

Митники на «Краківець - Корчова» затримали вантажівку з фальшивими документами на дубові пиломатеріали.

Фото: UkraineCustoms

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Митники на пункті пропуску «Краківець - Корчова» затримали вантажівку з 21 кубометром дубових пиломатеріалів, які намагалися вивезти з України за фальшивими документами. Як повідомляє Державна митна служба, підприємцем з Тернопільщини подані документи свідчили, що деревина була виготовлена влітку 2024 року. Проте під час митного контролю з участю наукового експерта було встановлено, що деревина має вологість свіжозрубаного дерева, що свідчить про намір продавати товар, зібраний недавно, як товар, придбаний торік.

Бізнесмен планував експортувати деревину до Нідерландів, приховуючи її справжнє походження. За результатами перевірки було складено протокол про порушення митних правил, а вартість товару оцінено на суму понад 950 тисяч гривень. Крім того, повідомлення про контрабанду лісоматеріалів направлено до ТУ БЕБ у Львівській області для подальшого розслідування.

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