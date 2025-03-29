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Таможенники остановили грузовик с контрабандным дубом на почти миллион гривен

15:26, 29 марта 2025
Таможенники на «Краковец - Корчева» задержали грузовик с фальшивыми документами на дубовые пиломатериалы.
Таможенники остановили грузовик с контрабандным дубом на почти миллион гривен
Фото: UkraineCustoms
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Таможенники на пункте пропуска «Краковец - Корчева» задержали грузовик с 21 кубометром дубовых пиломатериалов, которые пытались вывезти из Украины по фальшивым документам. Как сообщает Государственная таможенная служба, предпринимателем из Тернопольщины представленные документы свидетельствовали, что древесина была изготовлена летом 2024 года. Однако во время таможенного контроля с участием научного эксперта было установлено, что древесина имеет влажность свежесрубленного дерева, что свидетельствует о намерении продавать товар, собранный недавно, как товар, приобретенный в прошлом году.

Бизнесмен планировал экспортировать древесину в Нидерланды, скрывая ее настоящее происхождение. По результатам проверки был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а стоимость товара оценена на сумму более 950 тысяч гривен. Кроме того, сообщение о контрабанде лесоматериалов направлено в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейшего расследования.

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таможня

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