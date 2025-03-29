Всемирный банк утвердил помощь Украине на сумму $432 млн для развития транспорта

Средства от Всемирного банка пойдут на восстановление дорожной сети Украины.

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Совет директоров Всемирного банка утвердил новый проект поддержки Украины на сумму $432 млн. Пакет помощи под названием «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)» направлен на повышение устойчивости национальной дорожной сети и улучшение эффективности транспортного сектора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Проект дополняет ранее утвержденную инициативу «Восстановление основной логистической инфраструктуры», в рамках которой были поставлены модульные дорожные мосты и изготовлены вагоны-платформы для Укрзализныци. По данным Всемирного банка, с начала войны значительные повреждения получили ключевые маршруты импорта и экспорта Украины. Больше всего пострадала дорожная инфраструктура - 58% транспортного сектора.

Проект DRIVE включает три составляющие: поддержка национальной сети дорог, уход за дорогами государственного значения и техническая помощь в управлении проектами. Финансирование проекта предоставляется через заем Международного банка реконструкции и развития (МБРР), кредит Специальной программы для восстановления Украины и гранты от Целевого фонда поддержки восстановления Украины. Проект будет реализовывать Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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