Еще в четырех районах Киева уберут МАФы – в КГГА озвучили когда

На данный момент работы завершили в Печерском районе и продолжают в Оболонском.

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В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в городе продолжается уборка МАФов с обустройством на бывших местах их скопления зеленых зон.

В частности, по словам мэра Виталия Кличко, на данный момент работы завершили в Печерском районе и продолжают в Оболонском.

Одновременно указывается, что до конца года МАФы уберут еще в 4 районах.

В КГГА объясняют, что для аренды мест под временные сооружения Киев организует электронные аукционы в системе «Прозорро.Продажи», чтобы обеспечить четкие правила и равные условия для всех участников, упорядочить городскую среду и увеличить стабильное наполнение бюджета столицы.

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