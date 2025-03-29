Европе нужен специальный посланник для урегулирования войны в Украине – Александр Стубб

Президент Финляндии призвал Европу создать собственную команду переговорщиков для урегулирования войны в Украине.

Фото: RFI

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна создать собственную переговорную команду для мирного урегулирования войны России против Украины. Такое заявление он сделал в интервью France 24 во время саммита «коалиции желающих» в Париже.

Стубб подчеркнул, что Европа нуждается в команде переговорщиков, аналогичной тем, что есть в США, Украине и России. Он также предложил назначить специального посланника по Украине для координации всех действий, отметив, что сейчас существует путаница относительно того, кто представляет Европу в этих вопросах.

Президент Финляндии также поддержал франко-британскую инициативу по созданию «Коалиции желающих» в поддержку Украины. По его словам, это поможет вернуть Британию в Европу и наладить конструктивное сотрудничество с Францией.

Стубб выразил мнение, что войска «Коалиции желающих» могут быть развернуты в Украине только после достижения прекращения огня и мирного соглашения, подчеркнув, что это два разных этапа процесса. Он также отметил, что сейчас условия для прекращения огня не соответствуют требованиям, поскольку Россия нарушает соглашения, в частности, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины.

Президент Финляндии подчеркнул важность полного прекращения огня и необходимости гарантий для безопасности Украины.

«То, что мы видим, является классической российской тактикой ведения переговоров. Украина хочет полного прекращения огня. Европа хочет полного прекращения огня. Америка хочет полного прекращения огня, а Россия продвигает частичное прекращение огня, которое на первом этапе касалось энергетической инфраструктуры, которую, конечно, россияне разбомбили сразу после того, как договорились о прекращении огня. И второй этап - это прекращение огня в Черном море. Это все шаги в правильном направлении. Но никогда не стоит недооценивать способность россиян нарушать перемирие. Они будут продолжать это делать. Нам нужно полное прекращение огня», - заявил он.

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