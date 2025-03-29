Прикордонники Одещини врятували чоловіка, який мало не потонув у морі

Чоловіка врятували прикордонники після падіння в холодну воду.

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Моряки прикордонної служби на Одещині врятували чоловіка, який потрапив у небезпеку на воді. Інцидент стався під час виконання завдань з охорони державного кордону.

Екіпаж катера Морської охорони виявив порожній надувний човен. Підійшовши до плавзасобу, прикордонники помітили чоловіка, що тримався за борт і намагався вибратися з води. Через холодну воду сили потерпілого майже покинули, але прикордонники оперативно витягли його на борт і надали допомогу. Потім зігріли чоловіка теплим чаєм.

Виявилось, що він впав у воду через необережність. Човен забрали на буксир і доставили на берег. Стан врятованого задовільний, медичної допомоги він не потребував.

Морська охорона наголошує на важливості дотримання правил безпеки на воді для запобігання таким ситуаціям.

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