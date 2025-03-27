В Днепровском районе Киева во время движения у грузовика ГАЗ отлетели колеса – видео

В Патрульной полиции Киева показали видео ДТП в Днепровском районе, в котором чудом обошлось без пострадавших. В частности, на ролике, который опубликовали, во время движения у грузовика ГАЗ отлетели колеса.
В полиции отмечают, что это чудо, что никто из граждан не пострадал, а другие автомобили не получили механических повреждений.
На месте происшествия инспекторы составили на водителя соответствующие админматериалы и напомнили ему об обязанности проверять исправность автомобиля перед началом движения.
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