В Киеве появились домики для насекомых – что это такое, фото

Во всех районах Киева установили домики для насекомых – специальные конструкции из природных материалов, которые создают дополнительное укрытие для полезных насекомых в условиях города. Как сообщили в КГГА, такое природоориентированное решение способствует развитию биоразнообразия и является распространенной практикой в многих европейских странах, в частности в Бельгии, Швеции и Великобритании, где домики для насекомых стали привычным элементом городских пространств.
На данный момент работники коммунальных предприятий по обслуживанию зеленых насаждений установили 38 домиков для насекомых в зеленых зонах столицы. В КГГА пишут, что в ближайшее время их количество увеличится до 44.
Кроме того, возле домиков установлены специальные информационные таблички с объяснением преимуществ такого природоориентированного решения. Все желающие могут узнать больше, перейдя по специальному QR-коду на табличке.
Домики для насекомых уже установлены по следующим адресам:
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