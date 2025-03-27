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В Киеве появились домики для насекомых – что это такое, фото

22:18, 27 марта 2025
Уже в ближайшее время их количество увеличится до 44.
В Киеве появились домики для насекомых – что это такое, фото
Источник фото: КГГА
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Во всех районах Киева установили домики для насекомых – специальные конструкции из природных материалов, которые создают дополнительное укрытие для полезных насекомых в условиях города. Как сообщили в КГГА, такое природоориентированное решение способствует развитию биоразнообразия и является распространенной практикой в многих европейских странах, в частности в Бельгии, Швеции и Великобритании, где домики для насекомых стали привычным элементом городских пространств.

На данный момент работники коммунальных предприятий по обслуживанию зеленых насаждений установили 38 домиков для насекомых в зеленых зонах столицы. В КГГА пишут, что в ближайшее время их количество увеличится до 44.

Кроме того, возле домиков установлены специальные информационные таблички с объяснением преимуществ такого природоориентированного решения. Все желающие могут узнать больше, перейдя по специальному QR-коду на табличке.

Домики для насекомых уже установлены по следующим адресам:

  • Голосеевский район: Голосеевский парк культуры и отдыха им. М.Т. Рыльского (2 домика);
  • Дарницкий район: парк Партизанской славы, парк «Прибрежный»;
  • Деснянский район: парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича, парк Киото, парк Дарницкого шелкового комбината;
  • Днепровский район: парк «Победа», парк на Русановской набережной;
  • Оболонский район: парк «Наталка», парк культуры и отдыха «Пуща-Водица»;
  • Печерский район: Наводницкий парк, Печерский ландшафтный парк;
  • Подольский район: Куренивский парк, сквер на проспекте Георгия Гонгадзе;
  • Святошинский район: парк «Совки» (2 домика);
  • Соломенский район: Соломенский Ландшафтный парк (2 домика), парк «Відрадний», парк «Юность», парк «Орлятко»;
  • Шевченковский район: Ландшафтный парк «Смородинский» (5 домиков), Владимирская горка (5 домиков), парк «Сырецкий гай» (5 домиков), парк «Веселка».

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Киев КГГА

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