В Киеве появились домики для насекомых – что это такое, фото

Уже в ближайшее время их количество увеличится до 44.

Источник фото: КГГА

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Во всех районах Киева установили домики для насекомых – специальные конструкции из природных материалов, которые создают дополнительное укрытие для полезных насекомых в условиях города. Как сообщили в КГГА, такое природоориентированное решение способствует развитию биоразнообразия и является распространенной практикой в многих европейских странах, в частности в Бельгии, Швеции и Великобритании, где домики для насекомых стали привычным элементом городских пространств.

На данный момент работники коммунальных предприятий по обслуживанию зеленых насаждений установили 38 домиков для насекомых в зеленых зонах столицы. В КГГА пишут, что в ближайшее время их количество увеличится до 44.

Кроме того, возле домиков установлены специальные информационные таблички с объяснением преимуществ такого природоориентированного решения. Все желающие могут узнать больше, перейдя по специальному QR-коду на табличке.

Домики для насекомых уже установлены по следующим адресам:

Голосеевский район: Голосеевский парк культуры и отдыха им. М.Т. Рыльского (2 домика);

Дарницкий район: парк Партизанской славы, парк «Прибрежный»;

Деснянский район: парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича, парк Киото, парк Дарницкого шелкового комбината;

Днепровский район: парк «Победа», парк на Русановской набережной;

Оболонский район: парк «Наталка», парк культуры и отдыха «Пуща-Водица»;

Печерский район: Наводницкий парк, Печерский ландшафтный парк;

Подольский район: Куренивский парк, сквер на проспекте Георгия Гонгадзе;

Святошинский район: парк «Совки» (2 домика);

Соломенский район: Соломенский Ландшафтный парк (2 домика), парк «Відрадний», парк «Юность», парк «Орлятко»;

Шевченковский район: Ландшафтный парк «Смородинский» (5 домиков), Владимирская горка (5 домиков), парк «Сырецкий гай» (5 домиков), парк «Веселка».

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