Алименты без границ — как выполняются решения украинских судов за пределами страны

Что необходимо знать о признании и исполнении за границей решений судов Украины о взыскании алиментных платежей.

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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции предоставило разъяснение о том, возможно ли взыскание алиментов, если один из родителей проживает за границей. Этот вопрос сегодня особенно актуален, поскольку увеличилось количество случаев, когда должник или взыскатель находятся за пределами Украины. Что необходимо знать о признании и исполнении за границей решений судов Украины о взыскании алиментных платежей.

Одной из важнейших обязанностей родителей, вытекающих из норм действующего законодательства каждой отдельной страны и целого ряда международных договоров о правовой помощи, к которым присоединилась та или иная страна, а также из моральных принципов общества, является не только воспитание родителями своих детей, но и создание для них надлежащих условий для существования, обеспечение минимально необходимыми благами, которые требуются для их жизни, воспитания и развития. Эти вопросы, так или иначе, возникают независимо от границ, от места пребывания родителей и/или детей и характерны для отношений независимо от цвета кожи, расы, языка, религиозных убеждений, то есть являются своеобразными общечеловеческими ценностями, не имеющими границ.

В соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Эта обязанность одинакова для всех, независимо от того, в какой стране проживает тот из родителей, кто должен ее выполнять. Ошибочным является мнение отца или матери, которые выехали за границу, что это позволит им избежать необходимости выполнения своих обязательств перед детьми.

С учетом статьи 19 Закона Украины «О международных договорах Украины», действующие международные договоры Украины являются частью национального законодательства, и их положения применяются в порядке, предусмотренном для норм национального законодательства.

Порядок обращения в суд Украины по вопросам взыскания алиментов с должника, находящегося за границей Иск о взыскании алиментов рассматривается судом Украины по месту жительства истца (взыскателя алиментов). Обязательным условием для дальнейшего признания и исполнения такого решения за границей является надлежащее информирование ответчика (должника по алиментам) о судебном процессе в случаях, когда он отсутствует на территории Украины. С этой целью украинский суд обращается к компетентным органам иностранного государства по месту жительства ответчика с судебным поручением о вручении судебных документов ответчику и/или совершении отдельных процессуальных действий в отношении него. На время исполнения судебного поручения судебное дело приостанавливается. После рассмотрения дела по существу и вынесения судебного решения (которое вступило в законную силу и подлежит исполнению), взыскатель может обращаться к компетентным органам с ходатайством/заявлением о признании и исполнении решения о взыскании алиментов на территории иностранного государства. Украинские суды выносят судебные решения о взыскании алиментов с лиц, проживающих за границей, в соответствии с национальным законодательством. Важно также учитывать, что взыскивать алименты рекомендуется в твердой денежной сумме, поскольку большинство стран требуют, чтобы размер алиментов в решении суда Украины был указан в твердой денежной сумме. При обращении с иском в суд, если одна из сторон проживает за границей, необходимо, помимо требований действующего национального законодательства, учитывать также положения соответствующих международных договоров Украины, которые действуют во взаимоотношениях между Украиной и иностранным государством. Согласно статье 13 Семейного кодекса Украины частью национального семейного законодательства Украины являются международные договоры, регулирующие семейные отношения, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. После вступления в законную силу решением, вынесенным украинским судом, его необходимо признать и исполнить на территории страны, где проживает должник. Суды Украины по вопросам предоставления международной правовой помощи в гражданских делах взаимодействуют с иностранными компетентными органами через межрегиональные управления и Министерство юстиции Украины. Межрегиональные управления взаимодействуют с иностранными компетентными органами по вопросам предоставления международной правовой помощи в гражданских делах через Министерство юстиции Украины, которое в соответствии с положениями международных договоров Украины является центральным органом Украины по вопросам предоставления международной правовой помощи в гражданских делах. Регулирование порядка взыскания алиментов на территории иностранного государства Порядок взыскания алиментов за границей регулируется двусторонними, многосторонними договорами и Конвенциями: – Конвенцией о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года, порядок исполнения которой определяется Инструкцией о выполнении в Украине Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 15.09.2017 № 2904/5; – Конвенцией о признании и исполнении решений относительно обязательств по содержанию 1973 года; – Конвенцией о взыскании алиментов за границей 1956 года. В случае если признать и исполнить в Договорном государстве решение о взыскании алиментов (содержания), вынесенное до вступления в силу Конвенции 2007 года, на основании ее положений невозможно, то оно признается и исполняется на основании положений Конвенции 1973 года или Конвенции 1956 года. Положениями статьи 49 Конвенции 2007 года установлено, что во взаимоотношениях между договорными государствами эта Конвенция заменяет собой Конвенцию о взыскании алиментов за границей 1956 года в той мере, в какой ее сфера применения между такими государствами совпадает со сферой применения этой Конвенции. Аналогичная норма также закреплена пунктом 4 раздела I Инструкции. Поэтому, когда возникает необходимость взыскать алименты за границей, необходимо обращать внимание на перечень стран, для которых вступила в силу Конвенция 2007 года. Например, если страна является участницей одновременно и Конвенции 1956 года о взыскании алиментов, и Конвенции 2007 года, то подлежит применению Конвенция 2007 года, и все документы должны быть оформлены с учетом ее требований и требований Инструкции. Информация о перечне стран, для которых вступила в силу Конвенция 2007 года, размещена на официальном веб-портале Гаагской Конференции. Таким образом, если родители по тем или иным причинам не могут самостоятельно урегулировать вопрос об обязанности содержания ребенка, на помощь приходит международно-правовой механизм решения этих вопросов, в частности путем обращения в суд. Порядок обращения с заявлением/ходатайством о признании и исполнении судебного решения на территории иностранного государства В межрегиональное управление юстиции по месту жительства истца подается заявление/ходатайство о признании и исполнении судебного решения. К нему прилагается судебное решение и пакет документов, предусмотренный договорами или Конвенцией. Все документы должны быть переведены на язык той страны, где решение будет исполняться. Полученные документы Министерство юстиции Украины пересылает соответствующему органу иностранного государства для его дальнейшего исполнения. В случае наличия решения суда Украины о взыскании алиментов с граждан, проживающих в странах, с которыми Украиной заключены двусторонние или многосторонние договоры о правовой помощи в гражданских делах, взыскатель может обратиться с ходатайством и пакетом документов о признании и исполнении этого решения на территории соответствующего иностранного государства в соответствии с разделом IV Инструкции о порядке исполнения международных договоров по вопросам предоставления правовой помощи в гражданских делах относительно вручения документов, получения доказательств и признания и исполнения судебных решений, утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Украины и Государственной судебной администрации Украины № 1092/5/54 от 27.06.2008 г. (с изменениями и дополнениями). Заявителем подается ходатайство о признании и исполнении за границей решения суда Украины в соответствии с приложением 6 Инструкции 2008 года. Заинтересованное лицо обращается в суд Украины, вынесший решение, для получения документов, предусмотренных международным договором Украины. Если международный договор Украины не определяет перечень документов, прилагаемых к ходатайству, судом Украины предоставляются: заверенная надлежащим образом копия судебного решения; справка о том, что решение вступило в законную силу, если это не следует непосредственно из текста решения или приговора, по форме согласно приложению 7. Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда; справка относительно исполнения части решения или неисполнения решения на территории Украины по форме согласно приложению 8. Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда; если ответчик не принимал участия в судебном заседании — справка о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства (по форме согласно приложению 9), и копии документов дела, подтверждающих уведомление ответчика надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства дела. Справка печатается на чистых листах бумаги, без штампов суда. Документы, предоставляемые судом Украины, удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью суда Украины. Порядок обращения с заявлением о признании и исполнении решения на территории иностранного государства на основании Конвенции 2007 года При подготовке документов о признании и исполнении решения на территории иностранного государства взыскателю необходимо подать в межрегиональное управление Министерства юстиции заявление. Формы заявлений (украинские и английские), рекомендованные Гаагской конференцией по международному частному праву, размещаются на ее официальном веб-сайте по ссылке и на сайте Министерства юстиции Украины в подрубрике «Нормативно-правовые акты относительно исполнения международных договоров в гражданских и уголовных делах» рубрики «Международно-правовое сотрудничество в гражданских и уголовных делах» (приказ МЮУ от 15.09.2017 № 2904/5) и доступны по ссылке. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании и исполнении решения на территории иностранного государства на основании Конвенции 2007 года, определен статьей 25 Конвенции 2007 года и пунктом 7 раздела III Инструкции, а именно: полный текст решения; документ, в котором указано, что решение подлежит исполнению в государстве происхождения, и, если это решение административного органа, документ, в котором указано, что требования пункта 3 статьи 19 выполнены, если такое государство не определило в соответствии со статьей 57, что решения его административных органов всегда соответствуют этим требованиям; если ответчик не явился и не был представлен в производстве в государстве происхождения, документ или документы, удостоверяющие, в зависимости от обстоятельств, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о производстве и имел возможность быть заслушанным, или что ответчик был надлежащим образом уведомлен о решении и имел возможность обжаловать или подать апелляцию на основании неправильного установления обстоятельств дела и применения закона; при необходимости документ о сумме любых задолженностей и дате, на которую эта сумма начислена; при необходимости относительно решения, предусматривающего автоматическое корректирование путем индексации, документ с информацией, необходимой для проведения соответствующих расчетов; при необходимости документация, показывающая объем бесплатной правовой помощи в государстве происхождения, которую получил заявитель. Если заявитель проживает на территории Украины, заявление направляется в Министерство юстиции Украины (как в запрашивающий центральный орган) непосредственно или через межрегиональные управления. Согласно статье 44 Конвенции 2007 года и Инструкции заявление и связанные с ним документы составляются на языке оригинала и должны сопровождаться переводом на официальный язык запрашиваемого государства или другой язык, который запрашиваемое государство указывает в заявлении в соответствии со статьей 63 как приемлемый, если только компетентный орган такого государства не освобождает от требования предоставления такого перевода. В Минюсте отметили, что перечень документов обеспечивает заявитель. Также ведомство подчеркивает необходимость подачи экземпляров документов в 2-х экземплярах (2 экземпляра документов на украинском языке и 2 экземпляра — на языке иностранного государства).

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