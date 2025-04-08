Можно ли быть присяжным в суде и зарегистрирован безработным одновременно — разъяснение

Период получения вознаграждения за исполнение обязанностей в суде считается периодом занятости.

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Государственная служба занятости объясняет, можно ли быть присяжным в суде и зарегистрирован безработным одновременно.

Отмечается, что статус безработного предоставляется лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет работы, заработка или других предусмотренных законодательством доходов. В то же время, статус присяжного определяется процессуальным законодательством, согласно которому граждане привлекаются к осуществлению правосудия. Список присяжных утверждается раз в три года, хотя может и пересматриваться по необходимости.

Важно то, что присяжным за время исполнения ими обязанностей в суде выплачивается денежное вознаграждение. Сумма выплаты рассчитывается в соответствии с должностным окладом судьи местного суда, с учетом посуточного фактически отработанного времени.

Кроме того, присяжным возмещаются расходы на проезд и аренду жилья, а также выплачиваются суточные. Эти выплаты осуществляются за счет госбюджета территориальными управлениями Государственной судебной администрации.

В соответствии с действующим законодательством период получения вознаграждения за исполнение обязанностей в суде считается периодом занятости. То есть в настоящее время регистрация безработного и право на пособие временно прекращается.

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