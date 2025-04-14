В Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну, фото

Пассажиров маршрутки с переломами конечностей забрали в медучреждения.

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В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса в Оболонском районе. Как сообщили в полиции столицы, авария произошла утром 14 апреля около 8:40.

Предварительно правоохранители установили, что водитель общественного транспорта совершил наезд на грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части.

По информации полиции, в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса — их с переломами конечностей доставили в медицинские учреждения.

54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезв, указали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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