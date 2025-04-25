Кто-то предлагал деньги, кто-то брал за уклонение от армии – Зеленский прокомментировал ситуацию с уклонением от мобилизации

По словам Зеленского, каждый случай рассматривается отдельно, но общая политика остается неизменной.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране, в частности случаи злоупотреблений и уклонения. В разговоре с американским журналистом Беном Шапиро, основателем издания Daily Wire, глава государства отметил, что мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны и соответствует действующему законодательству и условиям военного положения.

«Каждый случай тщательно рассматривается Сухопутными войсками, Министерством обороны, они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение может отличаться, мобилизация продолжается с начала войны. Это соответствует хаконодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Именно поэтому есть мобилизация», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что цель Украины - достижение справедливого мира. «Мы стремимся к окончанию войны, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, - ни мобилизации, ни военного положения. Однако пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация», - подчеркнул он.

Зеленский также признал, что были разные инциденты, связанные с уклонением от мобилизации.

«Были разные случаи: кто-то предлагал деньги, кто-то брал за уклонение от армии. Есть разные случаи, но это не главное, что характеризует современную Украину, нет», - отметил он.

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