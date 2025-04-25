Великобритания может отказаться от планов отправки военных в Украину – The Times

Великобритания отступает от планов военного присутствия в Украине из-за риска эскалации.

Фото: armyinform

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Великобритания, вероятно, не будет реализовывать ранее озвученные планы по отправке тысяч военных в Украину. Как сообщает британское издание The Times, причиной такого решения является высокий уровень риска, в частности - возможность расширения конфликта в случае срыва перемирия между Украиной и Россией.

По информации источников The Times, развертывание наземных сил для охраны ключевых объектов инфраструктуры - таких как города, порты или атомные электростанции - больше не рассматривается как реалистичный сценарий. Таким образом Запад меняет подход к военной помощи, пытаясь повлиять на позицию Москвы и заставить ее пересмотреть свои «красные линии» в переговорах о возможном мирном соглашении.

Вместо широкомасштабного военного присутствия, акцент, как ожидается, будет сделан на восстановлении и перевооружении украинской армии. Великобритания и Франция рассматривают возможность направить военных инструкторов в западную часть Украины. Они не будут участвовать в боевых действиях и не будут находиться вблизи линии фронта, но будут помогать в подготовке украинских военных.

Кроме того, эти инструкторы, по информации издания, будут иметь воздушное прикрытие - предусмотрено использование авиации для защиты как воздушного пространства Украины, так и самих западных инструкторов.

В то же время Турция, вероятно, будет играть роль на морском направлении безопасности.

Поставки оружия из Британии и стран Европы, как отмечает The Times, продолжатся. Это должно обеспечить Украине более сильные позиции на случай, если Россия нарушит условия будущего соглашения.

Впрочем, окончательных решений пока не принято. Министерство обороны Великобритании публично не отказывается от идеи отправки своих военных в Украину, оставляя возможность для дальнейших действий в зависимости от развития ситуации.

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