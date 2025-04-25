25 апреля – какой сегодня праздник и главные события

25 апреля в мире отмечают ряд международных и профессиональных дат. Среди них - Всемирный день борьбы с малярией, Международный день делегата государств-членов ООН, Международный день финансовой независимости, Всемирный день женского здоровья, День парикмахера, Всемирный день пингвинов и Международный день ДНК.
В православном календаре в этот день - чествование апостола и евангелиста Марка, а также Светлая пятница, завершающая Пасхальную неделю.
События 25 апреля в истории:
1901 - В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номерные знаки.
1926 - В Милане состоялась премьера последней оперы Джакомо Пуччини «Турандот».
1935 - Впервые проведен телефонный разговор вокруг земного шара. Шерман Гиффорд и Томас Миллер общались на расстоянии 15 метров, но сигнал обошел планету через Сан-Франциско, остров Яву, Амстердам и Лондон - 23 тысячи миль.
1942 - Принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, присоединилась к военной мобилизации, работая на призывном участке.
1945 - В Сан-Франциско стартовала международная конференция с участием 50 государств по подготовке Устава ООН.
1953 - В журнале Nature опубликована статья Фрэнсиса Крика и Джеймса Ватсона о структуре молекулы ДНК.
1954 - Компания Bell Telephone объявила о создании первых солнечных батарей.
1956 - Состоялся первый полет гирокоптера Bensen I-8i «Girobot».
1974 - В Португалии состоялась «Революция гвоздик», положившая конец диктатуре и открывшая путь к демократии.
1976 - Прошли первые единые общенациональные выборы во Вьетнаме после объединения страны.
1981 - На японской АЭС Цуруга более 100 работников получили серьезное радиационное облучение во время аварии.
1983 - Американский космический аппарат «Pioneer-10» пересек орбиту Плутона.
1990 - Запущен космический телескоп «Хаббл» с борта шаттла «Дискавери».
1994 - Указом президента Украины создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
1997 - Из-за программистской ошибки в США произошел крупнейший сбой в истории Интернета. В этот же день Россия заявила, что не подпишет конвенцию о запрещении химического оружия из-за отсутствия средств для его утилизации.
2005 - Болгария и Румыния подписали соглашение о вступлении в ЕС.
2008 - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла международная конференция к 22-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Центральным событием стала премьера документального фильма «Радиофобия» испанского режиссера Хулио Сото.
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